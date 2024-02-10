Serdar Ortaç aradığı aşkı Survivor yarışmacısında buldu

Açtığı canlı yayınlar ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, aşk bombasını patlattı. Gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptıran Serdar Ortaç, "Hayatımın kadınını buldum" dedi.

Chloe Loughnan ile boşanmasının ardından müzisyen Seçil Gür ile aşk yaşayan Serdar Ortaç 2021 yılında ilişkisini bitirdi. MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, son zamanlarda TikTok ve Instagram üzerinden açtığı canlı yayınlar ile adından söz ettiriyor.

Serdar Ortaç, TikTok'ta yaptığı açıklamada yeni ilişkisini ilan etti. Katıldığı canlı yayında eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile ilişkisini ilan eden şarkıcı "Ben hayatımın kadınını buldum. Çok güzel şeyler yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Antrenörlük yapan Çağla Taşdelen, Survivor 2023'te mücadele etmişti. Kırmızı takımda yer alan Çağla, yarışmada talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.