Serdar Ortaç film ekibine isyan etti: MS hastası adama yaptıklarına bakın!

Serdar Ortaç önceki gece Yeniköy’deki evinin önüne kurulan film setine isyan etti.

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08/11/2022

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Serdar Ortaç film ekibine isyan etti: MS hastası adama yaptıklarına bakın!

Sabaha karşı saat 05.00’te verdiği bir konserden evine dönen ünlü şarkıcı, evinin önündeki gürültüden rahatsız olunca sinirlendi.

Çekim yapan Film ekibini videoya alan ünlü Şarkıcı, o anları sosyal medya hesabında “Mental Yapım diye bir film şirketi geldi.

Evimin önüne açık büfe koymuşlar, film çekiyorlar. 5’te geldim eve, sadece 3 saat uyudum. MS hastası adama yaptıklarına bakın” notuyla yayınladı.

Ancak site yönetimine ve film ekibine ağır sözler de sarf eden Ortaç kısa süre sonra videoyu sildi.

Serdar Ortaç ardından sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınladı.

08/11/2022 16:46
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TAGS: Serdar Ortaç, film, ekip, isyan,
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