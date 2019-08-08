Serdar Ortaç ve Chloe boşanıyor!
Bundan beş yıl önce dünya evine girdiği Chloe Loughnan'la arasının uzun bir zamandır bozuk olduğu yazılıp çizilen ancak her defasında da bu haberleri yalanlayan Serdar Ortaç, sonunda boşanma kararı aldı.
08/08/2019
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Geride bıraktığımız gün 2.Sayfa adlı programda dile getirilen boşanma iddiasıyla ilgili belgeler de ortaya çıktı. Serdar Ortaç, 5 yıl önce evlendiği İrlandalı model Chloe Lounghnan'dan boşanmak için dün mahkemeye başvurdu. “Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması 27 Eylül'de görülecek. Taraflar anlaşmalı olarak boşanacak. İkili, davanın içeriğiyle ilgili de mahkemeden yayın yasağı kararı aldırdı.