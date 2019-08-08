Serdar Ortaç ve Chloe boşanıyor!

Geride bıraktığımız gün 2.Sayfa adlı programda dile getirilen boşanma iddiasıyla ilgili belgeler de ortaya çıktı. Serdar Ortaç, 5 yıl önce evlendiği İrlandalı model Chloe Lounghnan'dan boşanmak için dün mahkemeye başvurdu. “Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması 27 Eylül'de görülecek. Taraflar anlaşmalı olarak boşanacak. İkili, davanın içeriğiyle ilgili de mahkemeden yayın yasağı kararı aldırdı.