Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adliye'de!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında, sosyal medyada yüksek takipçili fenomen ve ünlülerin yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı tespit edildi.

Şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 16 kişi yakalanırken, 5 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BEŞ SAVCI SORGULAYACAK

Soruşturmada birden fazla savcının görevlendirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan kişileri beş savcı sorgulayacak.

İŞTE TAM LİSE

Operasyonda gözaltına alınan ve henüz yakalanamayanalrın da olduğu liste şöyle:

1-)Mehmet Ali Erbil

2-)Serdar Ortaç

3-)İbrahim Yılmaz (20 milyon takipçi) (Temin edildi)

4-)Muzaffer Zorbey Erkoçlar (2 milyon takipçi) (Temin Edildi)

5-)Esma Sözen (1.3 milyon takipçi) (Temin edildi)

6-)Sefa Caner Sarıçam (790.000 takipçi) (Temin edildi)

7-)Doğukan Demirtaş (250.000 takipçi) (Temin edildi)

8-)Aleksandr Menshıkov (240.000 takipçi) (Temin edildi)

9-)Umut Kahraman (200.000 takipçi) (10/11/24 YURT DIŞI ÇIKIŞ)

10-)Ramiz Nurçin (200.000 takipçi) (10/11/24 YURT DIŞI ÇIKIŞ)

11-)Emircan Çelik (190.000 takipçi) (Temin edildi)

12-)Emirhan Karuç (180.000 takipçi) (Temin edildi)

13-)Aleyna Göreci (175.000 takipçi) (Temin edildi)

14-)Muhammed Sümertaş (150.000 takipçi) (Temin edildi)

15-)Soner Kabakçı (130.000 takipçi) (Temin edildi)

16-)Nisa Yaren Nur Çiloğlu (100.000 takipçi) (Temin edilmeye çalışılıyor)

17-)Yağmur Şifa Yaprak (60.000 takipçi) (Temin edildi)

18-)Fuat Emre Nalbant (55.000 takipçi) (Temin edildi)

19-)Atakan Efe (50.000 takipçi) (Gözaltı verildi temin edilmeye çalışılıyor)

20-)Ramazan Karkin (20.000 takipçi) (Temin edildi)

21-)Batuhan Karadeniz (1.1 milyon takipçi) (YURT DIŞI ÇIKIŞ)