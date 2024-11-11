Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil yasa dışı bahisten gözaltına alındı

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11/11/2024

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Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil yasa dışı bahisten gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

11/11/2024 10:45
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TAGS: Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis
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