Serdar Ortaç'ın borcu dudak uçuklattı!

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15/11/2021

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Serdar Ortaç'ın borcu dudak uçuklattı!

Serdar Ortaç ve İzel önceki akşam Maslak 1453’teki Yeni Gazino’da sahne aldı. En son 18 yıl önce Maxim Gazino’da sahneye çıktığını belirtenİzel, sağlık durumuyla ilgili “Şu an çok iyiyim. Birkaç hastalık teşhisi konulmuştu ama korkulacak bir şey yok” dedi.

Borçlarıyla gündeme gelen Ortaç ise sorular üzerine “Elimde olsa bugün emekli olurdum ama çalışmak zorundayım. Çünkü çok borcum var. 10 milyon TL kredi borcum var. Eski eşim Chloe Loughnan'a 600 bin TL nafaka borcumda var. Benim de aylık yaklaşık 500 bin TL harcamam var” açıklamasını yaptı.

15/11/2021 11:32
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TAGS: Serdar Ortaç
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