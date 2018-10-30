HABER KIBRIS

Serdar Ortaç’ın eşi Chloe ile ilgili flaş iddia!

Asena Atalay, Serdar Ortaç'ın eşinin motor kazası geçirmediğini, gittiği barda darp edildiğini iddia etti.

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30/10/2018

Serdar Ortaç’ın eşi Chloe ile ilgili flaş iddia!

Serdar Ortaç’ın ABD’de kaza geçiren eşi Chloe’nin yanına neden gitmediği merak konusuydu. Ortaç, neden gitmediğine dair sorularla ilgili, “Bildiğim bir şey var” demişti. 2. Sayfa’ya konuk olan Asena Atalay, Chloe’nin motorsiklet kazası geçirmediğini, Miami’de gittiği barda darp edildiğini öne sürdü.

Programın sunucuları da kendilerine bu yönde bir bilgi geldiğini söyledi. Ortaç’ın söz konusu iddialarla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merak ediliyor…

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TAGS: Serdar Ortaç, Chloe, haber, kıbrıs
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