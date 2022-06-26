Serdar Ortaç'tan ayrılan Seçil Gür, yeni aşka yelken açtı!

Serdar Ortaç ile Seçil Gür aşkı magazin gündemini oldukça meşgul etmişti. İkili ilişkilerine birkaç kez şans vermişti ama olmamıştı. Seçil Gür, Serdar'ı tamamen bitirdi. Yeni sevgilisiyle samimi pozlar verdi.

Serdar Ortaç ile Seçil Gür, bir dönem beraberdiler. İlişkilerinde bir ayrılıp bir barışan çiftten Seçil Gür, Serdar Ortaç ile ilişkisini tamamen noktaladı.

Ayrılık sonrası müzik çalışmalarına yönelen Seçil Gür'ün yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

36 yaşındaki ünlü şarkıcı Seçil Gür, Orkun Ün ile aşk yaşıyor iddiaları ile gündeme geldi. İki ismin beraber çekildikleri samimi pozları sosyal medyada gündem oldu. Her iki kişiden de herhangi bir açıklama gelmedi.

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26/06/2022 11:11