Serdar Ortaç'tan Dilan Çıtak'a övgü: O kadar güzelsin ki

Serdar Ortaç önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da konser verdi. Ünlü popçuyu dinleyenler arasında İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Çıtak da vardı.



Çıtak’ı sahneye davet edip onunla İbrahim Tatlıses şarkıları söyleyen Serdar Ortaç, ünlü şarkıcıya övgüler yağdırdı. Ortaç “Böyle kızım olsun diyordum senin için, beni izlemeye geldin. O kadar güzelsin ki farkına varır mısın artık kendinin? Sana bir şarkı yapacağım, sürpriz” dedi. Kaynak:Hürriyet