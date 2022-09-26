Serdar Ortaç'tan şaşırtan itiraf: Kız banyoya indi, yatağın altında şişlik fark ettim

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26/09/2022

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Serdar Ortaç'tan şaşırtan itiraf: Kız banyoya indi, yatağın altında şişlik fark ettim

Ünlü oyuncu ve komedyen Doğu Demirkol'un sunumuyla Star'da ekrana gelen Alelade Show'a bu hafta rapçi Norm Ender, şarkıcı Simge Sağın ve Serdar Ortaç konuk oldu. Kahkaha tufanının koptuğu programa Serdar Ortaç'ın itirafı damga vurdu.

Doğu Demirkol, Serdar Ortaç'a, programın "hazır cevap" bölümünde "Hiç aldatıldın mı?" sorusunu yöneltti.

Ünlü şarkıcı soruya başından geçen tatsız bir anısıyla cevap verdi.

Ortaç, evlenmeden önce yaşadığı ilişkide ummadığı bir olayla karşılaştığını anlattı. Ortaç, şu ifadeleri kullandı:

"Bir Litvanyalı sevgilim olmuştu evlenmeden önce. Uyuduk uyandık, yatağın altında şişlik fark ettim. Kız banyoya indi. Yedinci ayımız olmuş ilişkide. Deli gibi aşığım kıza. Yatağın şiltesini bir kaldırdım bir tane günlük. Kız günlük tutuyormuş. Günlüğü açtım Litvanca yazıyor bir şeyler. Dedim ki 'Şunları bir tercüme ettirsem mi?' 

"Günlüğün fotoğrafını çektim ertesi gün tercüman buldum. Yazıları tercüme ettirdim. Defterin üçüncü sayfada 'Benim burada ne işim var? Evimden gelip Türkiye'de ne yapıyorum? Bu herifle neden 6 aydır buradayım? Allah'ım bana yardım et' yazıyordu."

"BU ALDATILMAKTAN DAHA KÖTÜ"

"Bu aldatılmaktan daha kötü. Yüzüme söyle, kalma benimle, defol git nereye gidiyorsan. Ama bunu yazma. Aldatıldığımı sanmıyorum. Bu durum aldatmadan da berbat. 'Benim burada ne işim var?' diyor kız. 7 aydır koynumdasın. Kıza öyle bir aşığım ki bunları hiç düşünmedim?"

26/09/2022 13:18
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TAGS: Serdar Ortaç, magazin, haber
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