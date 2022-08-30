Serdar Saatçı Braga'da

Beşiktaş’ın 19 yaşındaki stoperi Serdar Saatçı, Portekiz ekibi Braga’ya transfer oldu.

Beşiktaş’ın sezon öncesi hazırlık kampında kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı, Portekiz’e transfer oldu.

Braga, 19 yaşındaki oyuncu için 1,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Ayrıca Serdar’ın oynayacağı maç sayısna göre bu bedel 1 milyon Euro daha artabilecek. Braga, Serdar’ın bir sonraki bonservis bedelinin %20’sini Beşiktaş’a verecek.

Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar, son 2 sezonda A Takım’da şans bulmaya başladı. 19 yaşındaki stoper siyah beyazlı takım ile 15 maça çıktı.

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30/08/2022 17:49