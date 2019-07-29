Serdar Saydam beyin kanaması geçirdi!

Larnakalılar Derneği Başkanı Serdar Saydam, dün gece beyin kanaması geçirdi. Saydam, olayın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ardından bugün, beyin ameliyatına alındı. Doktorlar, ameliyatın başarılı geçtiğini, ancak Saydam’ın 2 gün daha uyutulacağını ve yavaş yavaş uyandırılacağını söyledi.

Larnakalılar Gecesi iptal edildi!

Öte yandan 9 Ağustos akşamı yapılaması planlanan Larnakalılar Gecesi ileri bir tarihe ertelendi. Dernekten yapılan açıklamada “Bilet alan arkadaşlarımızın biletleri ileride düzenlenecek gecede geçerli olacaktır” denildi.