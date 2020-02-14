Serdar Saydam'ın anısına...

Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay, Zahuri Tekkesi'nde restorasyon çalışmalarının başlaması hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Tuncay, "Larnaka'da bulunan Zuhuri Tekke ve Camisi'nde bir dizi çalışma başlatma kararı aldı.Kökeni ne olursa olsun tüm kültürel miras eserleri sadece ada üstünde yaşayanların değil tüm insanlığın malı ve ortak mirasıdır" ifadelerini kullandı.

İşte Ali Tuncay'ın açıklaması...

Kültürel Miras Teknik Komitesi Larnaka'da bulunan Zuhuri Tekke ve Camisi'nde bir dizi çalışma başlatma kararı aldı. Yapılacak çalışmaları belirlemek amacıyla bu hafta içerisinde uzmanlardan oluşan bir ekip bu güzide eseri ziyaret etti. İlk aşamada Cami içerisinde bulunan süslemelerin konservasyonu gerçekleştirilecek bu önemli ve ikonik eserde ikinci aşamada uzmanların görüşleri doğrultusunda diğer konservasyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yine Zuhuri Tekkesi'nin etrafındaki alanda Larnaka Belediyesi tarafından yapılması planlanan çevre düzenlemesiyle ilgili olarak Belediye ile temasa geçilerek burada yapılacak olan çalışmanın bu önemli eserle uyumlu olması sağlanacaktır. Kökeni ne olursa olsun tüm kültürel miras eserleri sadece ada üstünde yaşayanların değil tüm insanlığın malı ve ortak mirasıdır.Tüm uzmanlarımıza ve Kültürel Miras Teknik Komitesi çalışmalarını destekleyen dostlarımıza gönülden teşekkür ederiz. Bu vesileyle Zuhuri Tekke ve Camisi'ni Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin ilk defa gündemine getiren Serdar Saydam'ı da rahmet ve saygıyla anarım.

14/02/2020 11:38