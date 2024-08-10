Serdar Tığrak'a Otopsi Yapıldı: Kesin Ölüm Sebebi Araştırılıyor

Beyarmudu Köyü'nün sevilen isimlerinden 44 yaşındaki Serdar Tığrak, dün ikametgahının avlusunda ölü olarak bulundu. Tığrak'ın zamansız vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Bugün yapılan otopsi sonucunda ölüm sebebinin kesin olarak belirlenebilmesi için kan ve doku örnekleri alındı. İleri tetkiklerin ardından ölüm sebebi netlik kazanacak.

Serdar Tığrak'ın cenazesi, Pazar günü Beyarmudu Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Beyarmudu Mezarlığı'nda defnedilecek.