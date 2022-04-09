Serdarlı BTM 2.Lige düştü
09/04/2022
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grupta son hafta oynanan maçlar sonunda Serdarlı BTM 2.Lige düştü.
Yenierenköy'ün şampiyonluğu garantilediği grupta Geçitkale 9.sırada yer aldı.
Statü gereği BTM Kırmızı ve Beyaz Gruplarda 9.sıradaki takımlar play out finali oynayacak ve kazanan takım BTM 1.Lig'de kalacak. Geçitkale'nin rakibi yarın Beyaz Grupta oynanacak 18.hafta maçları sonunda belirlenecek.
İktisatbank BTM 1.Lig Cumartesi maç sonuçları
Mehmetçik TÇBSK 1 - 3 Akova Vuda TÇB
Geçitkale GSK 4 - 2 Yenierenköy TSK
Serdarlı GB 4 - 5 Vadili TÇBSK
Gülgün Süt Düzova GSK 1 - 0 Demirerler Cons Demirhan SK
Türkmenköy ASK 5 - 2 SFC 1461 İskele Trabzon