Serdarlı BTM 2.Lige düştü

ads ads ads ads
09/04/2022

ads
ads
ads
Serdarlı BTM 2.Lige düştü

İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grupta son hafta oynanan maçlar sonunda Serdarlı BTM  2.Lige düştü.
Yenierenköy'ün şampiyonluğu garantilediği grupta Geçitkale 9.sırada yer aldı. 
Statü gereği BTM Kırmızı ve Beyaz Gruplarda 9.sıradaki takımlar play out finali oynayacak ve kazanan takım  BTM 1.Lig'de kalacak. Geçitkale'nin rakibi yarın Beyaz Grupta oynanacak 18.hafta maçları sonunda belirlenecek.

İktisatbank BTM 1.Lig Cumartesi maç sonuçları

Mehmetçik TÇBSK 1 - 3 Akova Vuda TÇB

Geçitkale GSK 4 - 2 Yenierenköy TSK

Serdarlı GB 4 - 5 Vadili TÇBSK

Gülgün Süt Düzova GSK 1 - 0 Demirerler Cons Demirhan SK

Türkmenköy ASK 5 - 2 SFC 1461 İskele Trabzon

 

 

09/04/2022 18:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.