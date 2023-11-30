Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği, Türk Müziği Korosu  konser verdi

Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği’nin Türk Müziği Korosu, Şef Murat Çırakoğlu’nun yönetiminde konser verdi.

27 Kasım Pazartesi akşamı Atatürk Kültür Merkezi Lefkoşa'da 'Yine Bir Gül Nihal' adıyla konser veren koro, bir birinden keyifli şarkıları seslendirdi.

Konserin başında konuklara seslenen dernek başkanı İsmihan Yorgancı, derneğin kuruluş amacını, faaliyetlerini ve gelecekle ilgili projelerini anlattı.

Gecenin gerçekleşmesi için katkı koyan herkese teşekkür eden Yorgancı konseri dinlemeye gelen Geçitkale-Serdarlı Belediyebaşkanı Halil Kasım'a destek ve katkılarından dolayı teşekkür plaketini verdi.

'Yine Bir Gül Nihal' adı verilen konser gecesinde salonu hınca hınç dolduran dinleyiciler eğlenceli bir konser gecesi yaşadılar.