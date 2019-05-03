Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği’nden Harmancı’ya teşekkür

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı bugün Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği Başkanı Şenay Serdar’ı kabul etti.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği Başkanı Şenay Serdar ziyarette, LTB’nin Serdarlı Sestalar Festivali’ne katkılarından dolayı LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür edip plaket takdim etti.

LTB’nin Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği’ne yardımlarından mutluluk duyduklarını ifade eden Serdar’ın, Harmancı’ya dernek çalışmaları hakkında da bilgiler verdiği kaydedildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB olarak kültür ve sanata büyük önem verdiklerini belirterek, Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği’nin yanı sıra diğer dernek, kurum ve kuruluşlara da her zaman desteğe hazır olduklarını söyledi.