Serdarlı, Sütlüce ve Pınarbaşı’ndaki yol çalışmaları tamamlandı

ads ads ads ads
02/11/2022

ads
Serdarlı, Sütlüce ve Pınarbaşı’ndaki yol çalışmaları tamamlandı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler Serdarlı, Sütlüce ve Pınarbaşı’nda yol çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını açıkladı

Bakan Öztürkler'in paylaşımı şöyle:

Kırsal Kesim Arsaları altyapı çalışmaları kapsamında daha önce Mevlevi ve Aşağı Bostancı’da söylediğimiz gibi “Her Hafta Bir Köyümüze Hizmet Götüreceğiz” sözümüzün üstüne çalışmalarını hızlandıran ekiplerimiz aynı anda birçok köyümüzde yürüttüğümüz altyapı çalışmaları tamamlamaktadırlar.

Bugün, geldiğimiz noktada Serdarlı, Sütlüce’deki asfalt yol projelerimizin tamamlandığını, Pınarbaşı (Kırnı) stabilize yol çalışmalarının da büyük oranda tamamlandığını belirtmek istiyorum. İnsanımıza, gençlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Serdarlı, Sütlüce ve Pınarbaşı’ndaki hak sahipliği olan insanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

02/11/2022 14:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: ziya öztürkler
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.