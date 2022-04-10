Serdarlı’da Belediye Reformu’na karşı eylem yapıldı

Serdarlı Belediyesi'nin kapanmasını istemeyen Serdarlı ve Bölge Halkı Sivil İnsiyatifi bugün sabah saatlerinde eylem gerçekleştirildi.

Serdarlı halkı ve belediye çalışanlarının düzenlediği eyleme CTP Milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Erkut Şahali ve Fazilet Özdenefe'nin yanı sıra CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp da katıldı.

İdari Kamu ve Sağlık Komitesi, Salı günü tekrardan toplanarak Belediyeler Reformu konusunda çalışmalar yapacak.

Serdarlı ve Bölge Halkı Sivil İnsiyatifi’nin açıklaması şöyle:

Serdarlı Köyü ve köylüleri 1571’den beri bu topraklarda yaşamını sürdürdü. Bölge halkının bel kemiği yaşamsal güvencesi oldu.

1974’ten önce Serdarlı Sancaktarlığının varlığı, verdiği mücadele bölge ve ada halkı için önemlidir. Değerli Sancaktarlarımızdan rahmetli Hüseyin Yakış, o dönem Serdarlı için ‘Kıbrıs’ın Ankara’sı’ benzetmesini yapmıştır.

1960 yılında Türkiye’den adaya gelen Muhafız Alayı, Serdarlı’yı ziyaret ederek, meydandaki Atatürk Büstünü hediye etmiştir. O zamandan meydana ‘Muhafız Meydanı’ adını veren köy halkı, kendi kanları ile yaptıkları Türk Bayrağını, Alaya hediye etmişlerdir.

1974’te Kıbrıs Barış Harekâtında Serdarlı ve bölge insanının gösterdiği kahramanlık, köy girişindeki ‘TAK’ ile ödüllendirilmiştir.

Bugün, Ada’mız için birçok mücadelede, önderlik ve fedakârlık yapan Serdarlı, göz ardı edilmekte, geçmişte ödüllendirilirken, şimdi cezalandırılmaktadır.

4 Haziran 1980 yılında bu meydanda, iki göz odada Serdarlı’ya hizmet vermeye başlayan Serdarlı Belediyesine, 2008 yılında yapılan yerel yönetimler reformu ile Serdarlı Belediyesine bağlanan Ergenekon, Görneç, Gönendere, Tirmen, Pınarlı, köylerine de hizmet vermeye başlamıştır.

Bugün altı köye ve altı muhtarlığa hizmet veren Serdarlı Belediyesi, başkan dahil 30 çalışanı ile birlikte ortalama 2950-3000 kişilik bir nüfusa hizmet vermektedir. İki yıldır ve halen içinde bulunduğumuz sürecin devam ettiği Pandemi felaketinde en çok çalışan ve halkın sıkıntılarına çare yaratan belediyelerdi. Fakat aylardır devlet katkı payı ödenmeyen de Belediyelerimiz. Geçmişten, bugüne uygulanan yanlış yönetimler ve uygulamaların belediyelerimizi getirdiği noktada bugün belediyemizin birleştirilme adı altında kapatılmasına karşıyız.

Çağdaş, modern bir kasaba olan Serdarlı, her geçen gün nüfusun arttığı, gençlerin, göç etmeyip, ata yadigârı topraklarına sahip çıkarak yaşamlarını sürdürdükleri bir yerleşim yeridir.

Bugün buradayız çünkü reform adı altında yapılmaya çalışılan bu anlayışa inanmıyoruz. İyileştirilen, yapılandırılan ve denetlenen belediyelerle daha iyi bir hizmetin verileceğine inanıyoruz. 2001 yılından beridir zaman zaman gün ışığına çıkarılan ‘Belediyeler Reformu’ neden şimdi birleştirilme ve kapatılma şeklinde gerçekleştirilmeye çalışılıyor? Halk olarak birçok soruya yanıt bulamadığımız bu reformun gerçekçiliğine inanmadığımız gibi belediyelerin coğrafik, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak da değerlendirilip, iyi bir çalışma yapıldığına inanmıyoruz.

Eğri Cetvelden, doğru çizgi çıkmaz.

Bu nedenlerden dolayı bugün Muhafız meydanındayız. Serdarlı Belediyesini, Belediyemizi büyüterek ve geliştirerek bu topraklarda varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bizim halk olarak kapatılmaya değil, açılmaya ve tanınmaya ihtiyacımız vardır. Yok, sayılmaya değil? Diyalog kurmaya, konuşarak doğru ve güzel olanı bulmaya ihtiyacımız vardır. Vekillerimizden de beklentimiz budur.

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10/04/2022 15:06