Serdarlı'da eylem yapılacak: Belediyemizi kapattırmayacağız

Serdarlı'da belediye reformuna karşı eylem hazırlığı var.

Sosyal medyadan yapılan duyuruda Pazar günü yapılacak eylemde köy girişine 'Belediyemizi Kapattırmayacagız' yazılı pankart asılacak ve yürüyüş düzenlenecek.

Açıklama şöyle

BELEDİYEMİZİ KAPATTIRMAYACAĞIZ

SİVİL İNSİYATİFİ KARARIDIR

Karar; 10.04.2022 Pazar günü

saat: 10'da Serdarlı Köy meydanında, Serdarlı ve bölge halkı olarak toplanıp, fikrimizi ve duruşumuzu belirleyen basın açıklamamızı okuyup, hep birlikte; kadınlı, erkekli, çocuklu çoluklu köy girişine yürüyüp,

'Belediyemizi Kapattırmayacagız' yazılı pankartımızı köy girişine asacağız.

Serdarlı ve bölge halkımıza duyurur, bu insiyatifte benim de sözüm var diyenlerle beraber yürüyelim.

BÖLGE MUHTARLARI

SERDARLI KREDI KOOPERATIFI YÖNETİM KURULU

SERDARLI SAĞLIK VE KÜLTÜR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

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08/04/2022 16:22