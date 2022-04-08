Serdarlı'da eylem yapılacak: Belediyemizi kapattırmayacağız
08/04/2022
Serdarlı'da belediye reformuna karşı eylem hazırlığı var.
Sosyal medyadan yapılan duyuruda Pazar günü yapılacak eylemde köy girişine 'Belediyemizi Kapattırmayacagız' yazılı pankart asılacak ve yürüyüş düzenlenecek.
Açıklama şöyle
BELEDİYEMİZİ KAPATTIRMAYACAĞIZ
SİVİL İNSİYATİFİ KARARIDIR
Karar; 10.04.2022 Pazar günü
saat: 10'da Serdarlı Köy meydanında, Serdarlı ve bölge halkı olarak toplanıp, fikrimizi ve duruşumuzu belirleyen basın açıklamamızı okuyup, hep birlikte; kadınlı, erkekli, çocuklu çoluklu köy girişine yürüyüp,
'Belediyemizi Kapattırmayacagız' yazılı pankartımızı köy girişine asacağız.
Serdarlı ve bölge halkımıza duyurur, bu insiyatifte benim de sözüm var diyenlerle beraber yürüyelim.
BÖLGE MUHTARLARI
SERDARLI KREDI KOOPERATIFI YÖNETİM KURULU
SERDARLI SAĞLIK VE KÜLTÜR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU