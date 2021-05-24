Serdarlı’da Hırsızlık, Kasti Hasar ve Mülke Tecavüzden 2 Tutuklu

Serdarlı’da Baykal Karakaş’a ait iş yerinin bahçe kapısındaki asma demir zincir ve asma kilidi kırılarak, hasara uğratıldıktan sonra içeriye girildiği ve bir jeneratörü çalındığı tespit edildi. Zanlı görülen iki kişi tutuklandı.

Polis bültenine göre, 31 Mart-4 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen hırsızlığın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada zanlı görülen A.Ç. (E-29) ve H.S.(E-47) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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24/05/2021 13:22