Serdarlı'nın kurtuluşu törenle kutlandı

Serdarlı ve bölge köylerinin kurtuluşunun 50’inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Serdarlı Atatürk Anıtı önünde dün akşam üstü düzenlenen törende, anıta protokol sırasına göre çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililerle köylüler katıldı.

-Tatar: "Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığından vazgeçmeyiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada 15 Temmuz Faşist Yunan Darbesi’ne karşı adada barış ve huzurun sağlanması için 20 Temmuz 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatının ardından Muratağa Sandallar ve Atlılar’da Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlar gerçekleştirildidiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Serdarlı Sancağı’nın ise verdiği mücadeleler sonucu Serdarlı ve civar köylerinde yaşayanların katliamlardan kurtulduğunu söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün verdiği özgürlük ve varoluş mücadelesini gençlerin iyi bilmesi gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Yok oluştan varolduk. Mücahitlerimizin mücadelesi ve Türkiye’nin müdahalesiyle özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza kavuştuk”dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve askeri varlığının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta varılacak bir antlaşmada garantörlüğün ve askeri varlığının devamından vazgeçmeyeceklerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ise antlaşmanın bir parçası olacağını kaydetti.

Gazze’de yaşananları dünya devletlerinin kınadığını ancaki müdahale etmeyip seyrettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkleri katledilirken Birleşmiş Milletlerin de seyrettiğini bu nedenle Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığının önemli olduğunu dile getirdi.

“Şehitleri ne unuturuz ne unuttururuz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, şehitleri rahmetle andı.