Serdaroğlu: Asgari ücreti kurultay malzemesi yaptılar

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun saat 16.00’ya ertelenmesinin ardından İşçi temsilcisi Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu sert eleştirilerde bulundu.



Serdaroğlu, ilgili tarafın ve bakanın ayak dirediğini bugün asgari ücretin ilan edilip resmi gazetede yayınlanması gerektiğini söyledi.



“Asgari ücreti kurultay malzemesi yaptılar” diyen Serdaroğlu “Bugün işveren tarafı toplantıya katılmadan asgari ücret belirlenecek. İtiraz sürecinde ki bu UBP kurultayı sonrasına denk geliyor, işveren tarafı itiraz edecek ve yeni asgari ücret iptal edilecek. oyun bu." dedi.



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