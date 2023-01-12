Serdaroğlu: Başbakan’ın açıklaması kamuoyunu yanıltmadır

Yaptıkları toplantının ardından kamuda örgütlü sendikalar adına ortak açıklamada bulunan Hür-İş Federasyonu ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, uyardı:

MAAŞLARA YÜZDE 52 ZAM YOK, KAMUOYU YANILTILMASIN!..

Gerçekleştirdikleri toplantının ardından Kamuda örgütlü sendikalar adına açıklama yapan Hür-İş Federasyonu ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Başbakan Ünal Üstel’in yaptığı açıklamayla vergi matrahlarında yapılan düzenlemenin, kamuda çalışanların maaşlarına yüzde 43 ile yüzde 52 arasında net zam olarak yansıtıldığını belirterek, “Bu doğru değil, kamuoyunu yanıltılmasın” dedi

Serdaroğlu, şunları kaydetti:

“Başbakan’ın yaptığı ‘maaşlara yüzde 52’ye varan net artış olacak’ açıklamasını kamuoyunu yanıltma olarak değerlendiriyoruz. Bunun adı artış değildir. Yapılan artış, hayat pahalılığı oranında yani yüzde 37.75’tir. Diğer yandan maaşlarda yaşanacak yükselme, çalışanların aylardır geçmişte ödediği yüksek vergilerin alınmamasından ibarettir.

Kamuoyu hatırlayacaktır. Aylar önce bir mücadele başlatmıştık. En son yüzde 56.76 hayat pahalılığı artışının ardından en az maaş alanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanlar en yüksek vergi dilimine tabi olmuştu. Aylardır da bu uygulama devam ediyordu. Şu anda yapılan ve adına artış denilen uygulama kendi maaşından ödediği vergiyi artık yüksek ödememesinden ibarettir.

Hükümet aylardır haksız yere aldığı vergiyi alamayacağından bunu artış olarak niteliyorlar. Bu artış değildir. Sendikalarımızın Başbakan ile yaptıkları protokolden dolayı yapılan vergi düzenlemeleridir.

Kaldı ki hükümet ile sendikalar arasında bu vergi düzenlemelerinde oransal olarak henüz bir uzlaşı da sağlanmamış, sendikalarla bu konuda görüşülmemiştir.

Dolayısıyla sendikaların onayı alınmadan yapılan bu açıklama antidemokratik bir tutumdur. Bunun önce sendikalarla görüşülmesi gerekir.

Bu düzenlemeler günü geçiştirmek adına yapılmamalı, 6 ay sonra oluşacak hayat pahalılığı da göz önünde bulundurulmalıdır.

Hükümetin kamuda örgütlü sendikalar ile yaptığı protokole sadık kalması gerekir. Protokolde sadece vergi dilimleri ve kişisel muafiyetlerin düzenlenmesi yoktu. Aynı zamanda Göç Yasası’na tabi olan çalışanlarla üst baremler arasındaki makasın giderilmesi gerekiyordu. Bunun için ek artış talep etmiştik. Bu da konuşulmalı. Kamuda örgütlü sendikalar olarak bizler attığımız imzaların arkasındayız.

Hükümetten de beklentimiz bu protokolün gereği yerine getirmesi ve attığı imzanın arkasına olmasıdır. Bunun için derhal Maliye Bakanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirilerek sendikalarımızın görüşünün alınmasını talep ediyoruz…”

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12/01/2023 09:50