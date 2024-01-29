Serdaroğlu: ''Çalışma Bakanlığı önünde eylem yapacağız''

Kamu-İş Sendikası ve Hür-İş Federasyonu Başkanı ​Ahmet Serdaroğlu, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programında yaptığı açıklamada, İhtiyat Sandığı Dairesi'nde Dijital arşivleme için 8 bin Euro aylık ödenerek danışmanlık hizmeti alınmasına tepki gösterdi.

Serdaroğlu, beş yıldır görev yapan ve aylık 3 bin euro maaş alan bir danışmanın zaten görevine devam ettiğini belirterek, tahaahüt edilen işlerin gerektiği gibi yapılıp yapılmadığının sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Özellikle, 5 yıldır aynı danışmana verilen danışmanlık ücretinin sorgulanması gerektiğini vurgulayan Serdaroğlu, bu süre zarfında gerçekleştirilen işlerin ve hizmetlerin kamuoyuyla paylaşılmamasının şeffaflık ilkesine aykırı olduğunu savundu.

Ayrıca, Çalışma Bakanı'nın 8 bin euro aylık ücretle görevlendirdiği yeni danışmanın oylama ile onaylanmasına dair de eleştirilerde bulunan Serdaroğlu, bu sürecin aceleye getirildiğini ve gerekli açıklamaların yapılmadığını ifade etti.

Serdaroğlu, Çalışma Bakanı'nın ve Yönetim Kurulu'nun bu konuda herhangi bir açıklama yapmağını belirterek, bilgi almak için danışmanlık yapması için adı geçen Arif Sarı'ya ulaştığını, Sarı'nın ise bu iş için para talep etmediğini söyledi. Serdaroğlu, " Arif Sarı bu hizmet için para almayacaksa, Bu parayı kim alacak?" diye sordu.

Serdaroğlu, bugün eylem için Çalışma Bakanlığı'nın önüne gitme kararı aldıklarını belirterek, "Eğer Arif Sarı kamuoyu baskısıyla vazgeçtiyse, bu paradan yetkilerin teklifi göstermeleri gerekiyor" diyerek, şeffaflığın sağlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi talebinde bulundu.