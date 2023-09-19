Serdaroğlu: “Çocukların eğitim alma hakkı imkansız hale geldi”

Alsancak Anaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Alsancak Anaokulu ve Alsancak İlkokulu’nda çocukların eğitim alma hakkının "imkansız" hale geldiğini ifade ederek, her iki okulun okul aile birliklerinin bugün veliler ile toplanıp, kararlar alacağını kaydetti.

Alsancak İlkokulu-Alsancak Anaokulu Okul Aile Birliği adına yazılı açıklama yapan Serdaroğlu, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’na bir dizi sorunla başladıklarını belirtti.

Serdaroğlu, hem Alsancak Anaokulu hem de Alsancak İlkokulu’nda, okul nüfusunun artması, sınıf sayılarının kalabalık olması ve buna ek olarak öğretmen kadrolarının tamamlanmaması nedeniyle çocukların eğitim alma hakkının imkansız hale geldiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin, eğitim-öğretim alanındaki görev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirmediğini ve her eğitim-öğretim yılında sorunların çığ gibi büyüdüğünü savunan Serdaroğlu, “Bakanlığın yine yetersiz kaldığını ve sorumluluk almaktan kaçtığını” ileri sürdü.

Ahmet Serdaroğlu, her iki okulun okul aile birlikleri olarak bugün veliler ile toplanıp, ne şekilde hareket edecekleri konusunda kararlar alacaklarını kaydetti.