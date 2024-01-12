Serdaroğlu, Denktaş’ı özlem ve rahmetle andı

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12/01/2024

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Serdaroğlu, Denktaş’ı özlem ve rahmetle andı

Hür İş Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu –İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ölümünün 12’nci yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Serdaroğlu mesajında, “Ömrünü Türk milletine ve Kıbrıs davasına adamış, uluslararası alanda da adından söz ettirmeyi başarmış bir dünya lideriydi. Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluşu için verdiği mücadeleyi asla unutmayacağız. Bizlere emanet bıraktığı bağımsızlık ve devletimizi ilelebet yaşatmak için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

12/01/2024 15:24
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TAGS: Serdaroğlu, Denktaş,
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