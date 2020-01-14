Serdaroğlu: DR. Fazıl Küçük’ün, mücadelesi sayesinde Kıbrıs Türkü özgür şartlarda yaşamaya kavuştu

Kamu-İş Başkanı ve Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 36. ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

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14/01/2020

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Serdaroğlu: DR. Fazıl Küçük’ün, mücadelesi sayesinde Kıbrıs Türkü özgür şartlarda yaşamaya kavuştu

 Kamu-İş Başkanı ve Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün, zorlu yıllarda inançla verdiği mücadele sayesinde Kıbrıs Türk Halkının bugün özgür, egemen, demokratik şartlarda yaşamaya kavuştuğunu kaydetti. 
Serdaroğlu, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 36. ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: 
“Küçük, her zaman halkla iç içe, toplumun sevgisini, saygısını ve güvenini kazanan yardım sever bir doktor, örnek bir lider ve devlet adamı olmuştur.
Toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü vefatının 36.yıldönümünde saygı, özlem, rahmet ve minnetle anıyoruz. Aziz ruhu şad olsun.”
 

14/01/2020 15:21
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TAGS: haberkıbrıs, dr.fazıl, serdaroğlu
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