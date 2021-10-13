Serdaroğlu: Eylemden vazgeçmedik

Ülke genelindeki 28 belediyede örgütlü Hür İş Federasyonu (Hür-İş), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Mağusa Türk Genel İş (MTGİS), hükümetin istifası sonrasında açıklama yaparak, yarın düzenleyecekleri eylemden vazgeçmediklerini duyurdu.

Sendikalar adında yazılı açıklama yapan Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, saat 10.00’da Lefkoşa Türk Belediyesi önünde toplanarak Cumhuriyet Meclisi’ne doğru yürüyeceklerini kaydetti.

Belediyelerdeki hizmetin durmasının koronavirüs salgınıyla birlikte değerlendirildiğinde ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirten Serdaroğlu, bugüne kadar ülkeyi yönetenlerin de istifa ederek sorumluluktan kaçamayacağı görüşünü ifade etti.

Serdaroğlu, “Hükümet istifa etmiş olabilir. Ama bizim sorunlarımız hâlâ devam ediyor. Belediyelerde hizmetler durma noktasına geldi. Bekleyecek zaman yok. Verilen sözleri ülkeyi yönetenlere hatırlatmak için yarın Meclis’e yürüyeceğiz” dedi.

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13/10/2021 14:58