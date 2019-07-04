Serdaroğlu: Hükümet kapalı kapılar ardından karar aldı

Kamu İşçileri Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hüükmetin hayat pahalılığından yüzde 2 kesinti yapmasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek geçmişteki yanlışın geçmiş hükümete de sendikalar tarafından anlatıldığını ancak geçmiş hükümetin kafasına göre karar aldığını söyledi.

Serdaroğlu, DPÖ’nün rakamlarının açık ve ortada olduğunu kaydederek Haziran 2018’de açıklanan 12.11 hayat pahalılığının çalışana yansıtıldığını ardından ise Eylül 2018’de ise toplam yüzde 31.99’a ulaşan hayat pahalılığının yüzde 19.88’ini verdiğini belirtti.

Mevcut hükümetin fazlalık dediği konunun aslında fazlalık olmadığını kaydeden Serdaroğlu, bir önceki hükümetin yaptığı yanlıştan dolayı bu duruma gelindiğini belirtti. Serdaroğlu, o dönem de bu yapılan yanlışın demokratik bir davranış olmadığını basın açıklamaları ile bir önceki hükümete bildirdiklerini belirtti.

Ekim Kasım Aralık aylarını görmeden Eylül ayında böyle bir karar ile ilerlemenin yanlış olduğunu ifade ettiklerini kaydeden Serdaroğlu, nitekim Aralık ayında bu kararın yanlış olduğunun farkına varıldığı ifade edildi.

Serdaroğlu şimdiki hükümetin de ‘bir önceki hükümet yanlış yaptı ve ben bunu geriye alıyorum’ dediğini ancak bunu hükümetin kesemeyeceğini söyledi. Bu hakkın yasal olarak çalışanlara verildiğini ifade eden Serdaroğlu, çalışanın hakkının gasp edilmeye çalışıldığını kaydederek hükümetin yasalaşan bir konuyu ihlal ettiğini belirtti.

Mevcut hükümetin geçmiş hükümet döneminde devletin 80 milyon TL zarara uğradığı iddiasının da yanlış olduğunu kaydeden Serdaroğlu, bu açığın 40 milyon TL olduğunu söyledi.

Serdaroğlu, “Bizim bu noktada bir soru sorma hakkımız doğuyor. Devleti zarara uğratanlara ne gibi bir yaptırım yapıldı? Gelinen noktada hiç böyle bir durum yok. Tamamen sendika ve çalışanlara karşı savaş açıldı. Hükümet ve sendikalar yine kavgaya sokuluyor. Biz ümit ediyorduk ki sendikalarla hükümet istişare içerisinde olunsun. Bizim de fikirlerimiz alınsın istiyorduk. Ancak yine kapılar ardından ben yaptım oldu zihniyetiyle yapılıyor bu adımlar. Elimizi taşın altına koyma noktasında her zaman hazırız. Biz elimizi taşın altına koymaya hazırken Çalışma Bakanı için vergi affından bahsederse bu eşitlik değil. Devleti çalmalarına müsaade edilecek ama günün sonunda bu işin faturası da çalışandan kesilecek. Bu kabul edilecek bir şey değildir” diye konuştu.

Serdaroğlu, “biz bu işin peşini bırakmayacağız. İlerleyen günlerde bu konuya karşı basın açıklaması yapacağız. Yasal sürecimizi de başlattık. Avukatımızı devreye koyduk. Bize fazla ödenek verildiğini asla kabul etmiyoruz” dedi.

Serdaroğlu üyelerine de mesaj göndererek endişeleri olmamasını söyleyerek sendikanın çalışanlar için canla başla çalıştığını söyledi.