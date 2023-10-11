Serdaroğlu kanser hastalarının ilaç sorununa dikkat çekti

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu kanser hastalarına ilaç bulunamamasını eleştirdi.

Serdaroğlu, Kamu-İş Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Bir yanda reçete soruşturması ve çöp poşetlerinden çıkan ilaçlar tartışılırken, diğer yanda bütçe yetersizliği gerekçe gösterilerek kanser hastalarının ilaçlara ulaşamaması tepki çekiyor.” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, hükümete seslenerek “Bu ilaçlar bitmeden nede önlem alınmıyor?” diye sordu.

Kanser hastalarının ilaç sorununun göz ardı edilemeyecek bir noktaya geldiğini ifade eden Serdaroğlu, şunları kaydetti.

“Bir kanser hastası tedaviye başlıyor. Bu tedavi 4 ay sürüyor. Sonra bakıyor ki ilaç yok. Ya da bir hasta bir ilaca başlıyor. Tedavisi o ilaca yanıt veriyor. Ama daha sonra o ilacın olmadığı öğreniyor. Bu kabul edilebilir değildir. 40 bin TL ile 100 bin TL arasında değişen ilaçlar bunlar. 10 günde bir bu ilacı almak zorunda olanlar var. Nasıl alacak? Hükümet ne yapıyor, Sağlık Bakanlığı ne yapıyor? Bu ilaçlar bitmeden önce bunun önlemini alamaz mıydı? Bu ilaçlar neden tedarik edilmedi? Bir hükümet, devletin en önemli görevi olan bu hizmeti bile veremiyorsa o koltuklarda oturmasına gerek yoktur. Hükümetin görevi sadece maaş ödemek değildir. Maliye Bakanı’ndan bu konuda Sağlık Bakanı ve Başbakan ile istişarede bulunarak bu meseleyi en kısa zamanda çözmelerini bekliyoruz.”