Serdaroğlu: KKTC, Kıbrıs Türk halkının verdiği onurlu mücadelenin en kıymetli eseri

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC), Kıbrıs Türk halkının verdiği onurlu mücadelenin en kıymetli eseri olduğunu kaydetti.

Serdaroğlu KKTC’nin 41’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, 15 Kasım 1983’te Kıbrıs Türk halkının, kendi kaderini tayin etme hakkını kullanarak, bağımsızlığını, özgürlüğünü ve egemen bir devlet kurduğunu tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti.

Cumhuriyetin ve devletin kuruluşunda başta Rauf Raif Denktaş olmak üzere bağımsızlık mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve aziz şehitleri rahmetle anan Serdaroğlu, gazilere sevgi ve şükranlarını sundu.

“Elbette Cumhuriyetimizin 41’inci yaşını kutlarken, başardıklarımızla gurur duyarken, eksikliklerimizin, yapamadıklarımızın da muhasebesini yapmak zorunda olduğumuz aşikardır” diyen Serdaroğlu, şunları kaydetti:

“Hür-İş Federasyonu olarak 41’inci yıl dönümünü kutlayan Cumhuriyetimizi emeğe saygılı, hukuktan ve demokrasiden asla sapmayan, çalışanın, üretenin baş tacı edildiği bir noktada görmek arzusundayız.

Bu yolda verdiğimiz mücadelenin cumhuriyetin en kutlu mücadelesi olduğunu hatırlatır, hiçbir gücün bizi bu yoldan geri çeviremeyeceğini kamuoyuna saygıyla arz ederiz.”