Serdaroğlu: Masada yüzde 11.2’lik hayat pahalılığına ‘evet’ demeyeceğiz

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu BRT’de 18. Saat programına katılarak, Asgari Ücret masasında Hür-İş Federasyonu olarak tavırlarının yüzde 11.2’lik hayat pahalılığına ‘evet’ dememe yönünde olacağını açıkladı.

Serdaroğlu, “Herhangi bir rakam şuan söyleyeyem ancak hükümetin kararını gördükten sonra asgari ücret rakamını masada açıklayacağız. Aldığımız karar da bu yöndedir. Ancak şunu söyleyebilirim, yüzde 11.2’lik hayat pahalılığına Hür İş Fedarasyonu kesinlikle evet demeyecektir”dedi.

“Gerçeği yansıtmayan bir hayat pahalılığı oranındaki maaşa yansıtmaya bizim evet dememiz o gerçek dışılığı onayladığımız anlamına gelir” diyen Ahmet Serdaroğlu, rakamları taraflarla tartışmanın en doğru yerinin masa olduğunu ve yönde hareket edeceklerini belirtti.

Serdaroğlu, “Bu hayat pahalılığı oranı karşısında asgari ücrete özellikle de zamların hiç durmadığı bir ortamda ve Türkiye’deki oranların da altında oranlar açıklandı. Yani Kasım ayı gerçekten üzülerek izledik. İstatistik Kurumunun bağımsız bir kurum haline gelmesi lazım ki gerçek enflasyonu herkes bilsin. Hükümette, işverende, çalışan da bilsin. Toplum olarak en doğal hakkımız değil midir? Enflasyon Kasım ayında 0.78 ve 1.13 Aralık ayında tamamen gerçek dışıdır. Resmen gözümüze göstere göstere biz emeği çalıyoruz diyorlar”dedi.

Asgari ücret konusunda karşı tarafın niyetinin henüz bilinmediğini de söyleyen Serdaroğlu, “belki bizi yanıltırlar, şaşırtırlar. Tek tesellimiz biran önce farklı yönlere federasyonu taşımadan, farklı şeylere girmeden masayı kendi gönüllerince toplamalarıdır. Gün geçiştirme ile bu işler olmuyor” diye konuştu.