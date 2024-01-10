Serdaroğlu: Masada yüzde 50’nin üzerinde bir rakamı tartışacağız

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu BRT'ye yağtığı açıklamada, “hayat pahalılığı oranı üzerinde ne kadar artış olacağı yönünde bir tartışmaya biz Hür İş Federasyonu olarak hazırız. Asgari ücret masasının kurulmasını bekliyoruz”dedi.

Serdaroğlu, “Sabah 09.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde hem masanın kurulması çağrısını almak üzere hem de temsiliyetimizi ve yasayı bilmeyen arkadaşlara, yasayı okumayamayan arkadaşlara bir kez daha kamuoyu önünde bunları hatırlatacağız. Hür İş Federasyonundan belli ki gerek hükümet kanadı gerekse işverenler tarafından rahatsız olanlar var. Çünkü kurmuş oldukları sisteme Hür İş Federasyonu çomağı sokmuştur”diye konuştu.

Ahmet Serdaroğlu, “Şuanda hayat pahalılığı yüzde 50.31’dir. Masanın toplanması ile birlikte bizim artık masada yüzde 50’yi konuşmayacağımızı söyleyebilirim. Yüzde 50’nin üzerinde bir rakamı tartışacağız. Yani hayat pahalılığına artı ne kadar yüzdelik verilecek bunun tartışmasını biz yapacağız. Masada bunun oranını almaya çalışacağız.Tüm emekçiler için insan onuruna yaraşır bir asgari ücrete yanaşmaları için dir bütün çabamız ve gailemiz”dedi.

BRT