Serdaroğlu: Ortada bir oyun oynanıyor

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Serdaroğlu, hükümetin hiçbir teklife yanaşmadığını ve pazartesi günü saat 9:00'da yeniden toplanma kararı alındığını belirtti.

"Ortada bir oyun oynanıyor," diyen Serdaroğlu, Hür-İş olarak hükümetin önerdiği yüzde 23'lük artış teklifini kabul ettiklerini ancak hükümetin kendi önerisini bile kabul etmediğini vurguladı. "İşverenler pazartesi günü yüzde 18'den 23'e çıkacak mı? Niyet başka, bu oyunlara Hür-İş gelmeyecek," şeklinde konuştu.

Serdaroğlu, işverenlerin pazartesi günü yüzde 23 artışa evet demeleri durumunda, işçilere yüzde 27 oranında zam yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, toplantıya katılmayan işveren temsilcisi Ali Başman'ın durumunu eleştirerek, "Bu kadarı da olmaz," dedi.

Hür-İş Başkanı, "Adamların masaya koyduğuna evet diyoruz, buna bile oylamıyorlar," diyerek hükümetin tutumunu eleştirdi ve pazartesi günü işveren tarafının yüzde 23'e evet demesi halinde Hür-İş'in tavrının farklı olacağını ifade etti.