Serdaroğlu: Rakam konuşuldu, henüz uzlaşı yok

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücret toplantısı sonrası basına açıklama yaptı. Toplantıda rakamların konuşulduğunu açıklayan Serdaroğlu, henüz bir uzlaşıya varılmadığını belirtti.

Asgari ücretle ilgili alınan gizlilik kararına uyacaklarını söyleyen Serdaroğlu, seçimden sonra masada konuşulan rakamların kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Toplantının hem olumlu hem olumsuz geçtiğini söyleyen Serdaroğlu, ellerinden geldiği kadar alım gücünü korumak adına masadaki temsiliyetlerini yapacaklarını belirtti. Serdaroğlu: "Yılın ilk asgari ücreti 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. O konuda bir uzlaşı sağlandı." dedi.

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22/12/2022 16:50