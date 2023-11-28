Serdaroğlu: Ülkeye gelen işçi kalitesi düştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, herhangi bir siyasi popülizme kurban etmeden, ayakları yere basan veriler üzerinden yeni asgari ücretin belirlenmesini diledi. Gardiyanoğlu, “En büyük arzum ve temennim tartışmalı değil, oy birliğiyle yeni asgari ücretin açıklanmasıdır” dedi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda toplandı.

İşçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, çağrılarına kulak verip masayı toplayan Bakan Gardiyanoğlu’na teşekkür ederek, konuşmasına başladı.

Bir düzeltme yapmak istediğini dile getiren Serdaroğlu, 2024 yılının ilk asgari ücreti için değil, 2023 yılının üçüncü asgari ücretini belirlemek için toplantı çağrısı yaptıklarını söyledi. Serdaroğlu, 2024 yılının ilk asgari ücretini belirlemek için toplantı yapılıyorsa bunu bugünden bilmek istediklerini belirtti.

“Gerçekler doğrultusunda yaşamalıyız ancak maalesef gerçekler göz ardı edildi bugüne kadar” diyen Serdaroğlu, “Aylardır zamlar olurken hiç mi bir işletmenin giderleri artmıyor?” diye sordu. Ticaret Odası, Sanayi Odası, diğer odalar ve işveren temsilcilerinden zamlara hiç ses olmadığını belirten Serdaroğlu, “asgari ücret için toplanma çağrısı yaptıkları ilk günden ise ortalığın sallandığını” söyledi.

Hükümete çağrı yapan Serdaroğlu, sürekli oto galeriler açıldığını ve son model lüks arabalar geldiğini ifade ederek, “Bu arabaları kim alıyor?” diye sordu. “Devlet var olmak isterse vergilerini adaletli bir şekilde toplayacak” diyen Serdaroğlu, devlet gelirlerini artıramıyorsa, giderlerinin her zaman tartışılacağını kaydetti.

-“Asgari ücret masasında önce biraz asgari vicdan olacak”

“Asgari ücret masasında önce biraz asgari vicdan olacak” diye konuşan Serdaroğlu, “Zenginliğe zenginlik katmak doğru bir yaklaşım değil… Bugün ihtiyaçlı olanlar hala ihtiyaçlı pozisyondadır” eleştirisinde bulundu.

Ülkeye gelen işçi kalitesinin düştüğünü, işin ehli insanların gelmediğini ifade eden Serdaroğlu, “Ucuz işçilik kaliteyi getirmez, bu mantık ile yola çıkmamız lazım” dedi.

Açlık sınırının, kişinin sadece gıda gereksinimi sağladığını söyleyen Serdaroğlu, “Geçen aya göre açlık sınırı 18 bin 300 TL’dir ve bu sadece sağlıklı beslenme için gereklidir” şeklinde konuştu. Bir ay önce açıklanan ekim ayı enflasyonun gerçeği yansıtmadığını savunan Serdaroğlu, “Konuşacağımız hayat pahalılığı gerçek değildir” dedi.

İstatistik Kurumu’na yoksulluk sınırının açıklanması çağrısı da yapan Serdaroğlu, Hür-İş Federasyonu olarak belirledikleri yoksulluk sınırının bugün itibarı ile 45 bin 160 TL olduğunu kaydetti.

1 Aralık itibari ile asgari ücretin belirlenmesi konusunda hassas olduklarını dile getiren Serdaroğlu, hükümetin bu konuda irade koyması durumunda bunun mümkün olabileceğini söyledi. Serdaroğlu, “Aksi takdirde ışıklar sönecek asgari ücretliler için… Kimin asgari ücretli olduğu 3 hafta sonra belli olacak, elektrikleri kesildiği zaman” diye konuştu.

Maliye Bakanlığı’nın açıklamasının kendileri için resmi bir açıklama olduğunu ve bunu göz ardı edemeyeceklerini belirten Serdaroğlu, aralık sonu itibarı ile öngörülen yüzde 48.50’lik oranın yüzde 50’ye yuvarlanmasıyla asgari ücretin oy birliğiyle belirlenebileceğini kaydetti. Serdaroğlu, Bakan Gardiyanoğlu’nun oy birliği çağrısını desteklediklerini söyledi.