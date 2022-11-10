Serdaroğlu: Yakmış olduğu bağımsızlık meşalesinin takipçisi olacağız…

Hür-İş Federasyonu ve Kamu – İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, 84’üncü ölüm yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.

Serdaroğlu, “Bir arada ve bağımsız olarak yaşama azim ve iradesi kırılmadıkça bir milletin asla yok edilemeyeceğini tüm dünyaya ispat eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yakmış olduğu bağımsızlık mücadelesinin Kıbrıs Türkleri olarak takipçisi olmaya devam edeceğiz. Her alanda bağımsız olmayı esas alan, zulme, baskıya, dayatmaya ve esarete boyun eğmeyen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 84’üncü yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz” dedi.

Bu habere tepkiniz:



10/11/2022 09:45