Serdengeçti yaşamını yitirdi

Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören Mustafa Serdengeçti’nin ölümü halk dansları camiasını yasa boğdu.

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22/12/2021

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Serdengeçti yaşamını yitirdi

Halk Sanatları Derneği’nin (HASDER) ilk başkanı ve kurucularından biri olan Mustafa Serdengeçti COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süredir entübe olarak Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören 75 yaşındaki Serdengeçti’nin ölümü halk dansları camiasını yasa boğdu.

Kıbrıs kültürünün yayılması ve tanınması için büyük katkıları olan Mustafa Serdengeçti, Kıbrıs Halk Danslarını ilk derleyen ekibin başındaydı.

 

 

22/12/2021 11:54
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TAGS: Serdengeçti, yaşamını yitirdi
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