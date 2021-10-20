‘Şerefine İnsanoğlu’ Adana’da Sahneleniyor

ads ads ads ads
20/10/2021

ads
ads
ads
‘Şerefine İnsanoğlu’ Adana’da Sahneleniyor

Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Şerefine İnsanoğlu oyununu 24 Ekim Pazar günü Adana Büyükşehir Belediye Tiyatro Salonu’nda sahneleyecek.

Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak Adana’da, Şehir Tiyatroları Festivali kapsamında Şerefine İnsanoğlu oyununu sahneleyecek.

Toygun Orbay’ın yazdığı, Derman Atik’in yönettiği savaş karşıtı oyun, 24 Ekim 2021 Pazar günü saat 20.00’da Adana Büyükşehir Belediye Tiyatro Salon’unda sanatseverlerle buluşacak.

20/10/2021 15:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Şerefine İnsanoğlu, Adana, Şehir Tiyatrosu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.