‘Şerefine İnsanoğlu’ Adana’da Sahneleniyor
20/10/2021
Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Şerefine İnsanoğlu oyununu 24 Ekim Pazar günü Adana Büyükşehir Belediye Tiyatro Salonu’nda sahneleyecek.
Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak Adana’da, Şehir Tiyatroları Festivali kapsamında Şerefine İnsanoğlu oyununu sahneleyecek.
Toygun Orbay’ın yazdığı, Derman Atik’in yönettiği savaş karşıtı oyun, 24 Ekim 2021 Pazar günü saat 20.00’da Adana Büyükşehir Belediye Tiyatro Salon’unda sanatseverlerle buluşacak.