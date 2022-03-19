“Şerefine Insanoğlu” Adlı Tiyatro Oyunu Sahnelendi

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19/03/2022

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“Şerefine Insanoğlu” Adlı Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Çatalköy Belediyesi Beşparmaklar Tiyatro Günleri kapsamında dün akşam Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun “Şerefine İnsanoğlu” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. 
Çatalköy Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toygun Orbay’ın kaleme aldığı oyunda Ortadoğu’da yaşanan olaylarla ilgili sınıf çelişkileri ortaya konuyor.
Oyunun sonunda konuşma yapan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, savaş karşıtı düşünceler tüm dünyaya yayılması ve barış dolu bir dünyaya temennisinde bulundu.

19/03/2022 13:14
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TAGS: Şerefine Insanoğlu, Tiyatro Oyunu, Çatalköy Belediyesi
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