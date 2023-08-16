Seren Serengil: Her yemekten sonra fenalaşıyorum

Ünlü isim, son dönemdeki sağlık durumunu şu sözlerle anlattı:

“Her yemekten sonra fenalaşıyorum. Teknede biraz fazla kötü oldum. Endoskopi oldum. Şu an iyiyim. Ameliyat olduğum için pişmanım. Hayat kalitem düzelmedi. 150 kilo olan birine yapılması gereken ameliyat yapılmış bana. Biraz fazla yiyince dünyam kararıyor. Yemek yemezsem sağlıklıyım.”