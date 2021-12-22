Seren Serengil: Operasyonu geçiremedim. Çünkü midem yok

Geçirdiği mide küçültme operasyonu sonrası sağlığını kaybeden Seren Serengil riskli bir ameliyat olacağını duyurmuştu. Cuma günü ameliyat masasına yatan Serengil, çok konuşalacak açıklamalarda bulundu.Seren Serengil, geçirdiği operasyonun ardından dün “Söylemezsem Olmaz” programına telefonla bağlanarak sağlığı hakkında son durumu anlattı.

Serengil, yanlış mide küçültme ameliyatı kurbanı olduğunu açıkladı: “Aylardır ameliyatı bekliyordum. Çünkü İzmir’deki doktorum mide küçültme ameliyatı videosunu bir türlü vermiyordu. Neden kaçtıklarını anlıyoruz. Bütün organlarım yapışmış. Ameliyatım 6 saat sürecekti ama operasyonu geçiremedim. Çünkü midem yok. Bu, skandal bir durum. Doktorum şunu söyledi: ‘Böyle bir ameliyat 70 kiloda bir insana yapılamaz ve alt midenizi bulamadık.’ Organım yok. 3-5 kilo daha almak zorundayım.”

Dumping sendromu nedir?

Dumping sendromu, mide baypas ameliyatı geçirmiş hastalarda ortaya çıkabilen bir metabolik komplikasyondur. Bu ameliyat sonucunda mide çok küçülmüş ve bağırsağın ortasına doğrudan bağlanmış olduğu için yüksek ve basit şeker içeren besinlerin tüketilmesi durumunda (meyve suları, kola gibi) rahatsız edici belirtiler ortaya çıkabilir. Yemeklerden yarım saat sonra karında şişlik, çarpıntı, halsizlik ve bulantı biçiminde veya yemeklerden iki üç saat sonra terleme, titreme ve hipoglisemi gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Bu sendromu önlemek için yüksek lif ve proteinli ve kompleks karbonhidratlı besinler tercih edilmelidir. Özellikle vitamin ve mineral eksiklikleri, hipoglisemi ve ‘dumping sendromu’ sanıldığından daha yaygındır.

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22/12/2021 10:08