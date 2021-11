Seren Serengil'den üzen haber! 'Yavaş yavaş eriyorum'

Son dönemde sağlık sorunları ve verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Seren Serengil, yakalandığı Dumping Sendromu yüzünden zor günler geçirmeye devam ediyor.

SERENGİL'İN SON DURUMU

Geri dönüşüm ameliyatı olması gereken ancak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle operasyonu ertelemek zorunda kalan Seren Serengil, bugün yorumculuk yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programında; son durumuyla ilgili bilgi verdi.

AMELİYAT OLACAK

Serengil, açıklamasında;" Geçirmiş olduğum bu yanlış ameliyattan dolayı organlarımda sıkıntılar çıktı. Karaciğerimi kaybetmek üzereyim. Bir hafta sonu veya 4-5 gün televizyondan izin alıp sağlığımı düzeltmeye çalışacağım. Doktorlarımı zor durumda bırakmak istemiyorum. Yavaş yavaş eriyorum. 6 ayda 4.5cm boyumdan gitmiş. Ameliyat olmazsam bir yıl içinde resmen yok olacağım. Çok kilolu olmayanlar asla yaptırmasınlar çok kötü bir durum. Hepinize teşekkür ederim dualarınız için. Zor günler yaşıyorum. 44 kiloya düştüm, benim ölümden korkum yok" dedi.

Ünlü isim, "Köpeklerim için çok üzülüyorum onlara kim bakacak, bensiz ne yapacaklar diye. Sendrom geçiriyorum, fenalık geçiriyorum, beynime kan gidiyor. Hayatımda hiç alkol içmedim ve siroza yakalanmak üzereyim. Geri dönüşüm sayesinde kilo almaya başlayacağım" ifadelerini kullandı.

'KORKUYORUM'

Sunucu, "Benim bedenimi çökertti. Herkese çok teşekkür ediyorum dualarınızı eksik etmeyin. Bana bir şey olacak diye korkuyorum. Bir şekilde iyi olmaya çalışıyorum. İlk defa çaresiz kaldım" diye devam eti.

Serengil, son olarak; "Çok da enerjim var. Hayatı seviyorum, sizleri seviyorum, işimi seviyorum. Olmaz diyorum, işime gitmem gerekiyor diyorum. En yakın zamanda düzelmek için çok çabalıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"BİR BUÇUK YILDIR NE ÇEKTİĞİMİ BİLSENİZ ÇOK KORKARDINIZ"

Geçtiğimiz cumartesi günü de hastanede çekilen fotoğrafını paylaşan Seren Serengil, kendi doktoruna bir türlü ulaşamadığını belirtmiş ve "Ne yaptı da ben bu hale geldim bilmiyoruz Prof. Dr. Alper Çelik hocam bugün içimde neler var neler yok tekrar bakacak" demişti.

Serengil, sözlerine; "Maalesef bugüne kadar yeterince sabırlı davrandığım ama son derece lakayıt ilgisiz ben bu kadar canımla uğraşırken ameliyat videomu defalarca istememe rağmen bana vermeyen her seferinde geçer diyen, son derece pişman olduğum bu ameliyatı yapan doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulunacağım. 45 kiloyum vücudumda sadece üç kg yağ kaldı. Her an başıma bir şey gelebilir" diye devam etmiş ve eklemişti:

YAŞADIKLARINI BÖYLE ANLATTI

"Ben her gün yayına nasıl çıkıyorum çalışma arkadaşlarım bilir. Onları daha fazla gösterdikleri anlarda; koşa koşa tuvalete yetişmelerimi, istifra etmelerimi, baygınlık geçirmelerimi mümkün olduğu kadar yansıtmamaya; hayat enerjimle yenmeye çalışsam da işimin dışında tuvalete yakın olmayan hiçbir yere gidemiyorum. Yemek yemediğimde bir sorun yok her yemekten sonra düşüyorum fenalaşıyorum tuvaletten çıkamıyorum ve istifra ediyorum."

Takipçilerini de uyaran Serengil, "Söylemeyeyim dedim ama gün geçtikçe eriyorum. Lütfen bu ameliyatları olmayın obez değilseniz... 1.5 yıldır ne çektiğimi bir bilseniz çok korkardınız..Noynoy ve Tokyo bensiz yasayamaz tek derdim bu" ifadelerini kullanmıştı.

29/11/2021 14:58