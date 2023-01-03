Seren Serengil'in beş köpeğinin aylık masrafı gündem oldu

Yakın arkadaşı Demet Akalın ile geçtiğimiz ay ABD'ye giden Seren Serengil, tatili bitirip Türkiye'ye döndükten sonra sunucularından olduğu 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programına çıkmıştı. Ünlü isim, partnerleri Bircan Bali ve Arto Dalga'ya gönderme yapınca, canlı yayında tansiyon bir anda yükselmişti.

Serengil'in "Ben yokken yeterince programda halay çekiyorsunuz" çıkışına sinirlenen Bali, "Sen varken de dert çekiyoruz" diyerek tepkisini dile getirmişti. Bali'nin sözüne sinirlenen ve yüz ifadesi değişen Serengil ise "Sözümü kesme, ben konuşuyorum. Sözümü lütfen kesme" ifadelerini kullanmıştı.

Serengil'in kendisiyle emir kipiyle konuşmasına tahammül edemeyen Bali, "Efendim? Ben de konuşuyorum şu an. 'Lütfen'li konuşuyorsak iyi olur, emir kiplerini bırakalım, onlar Amerika'da kaldı" demişti.

Seren Serengil ise program akışından bahsetmeden, takipçisi olduğu sokak köpekleri şiddet olayıyla ilgili gelişmeleri aktarırken; Bali'nin surat ifadesi de dikkatlerden kaçmamıştı. İkili arasındaki gerilimin ardından konuşmakta zorlanan Seren Serengil, "Çenem kilitlendi" demişti. Ekip, sağlık sorunu yaşayan Serengil'e müdahalede bulunabilmek için VTR girmişti. Programın diğer sunucusu Arto ise ikilinin arasındaki tartışmaya sessiz kalmayı tercih etmişti.

2022'yi bu tartışmanın gölgesinde geride bırakan Seren Serengil, 2023 yılında da ilginç bir paylaşımla gündeme geldi. Hayvansever kimliğiyle bilinen ve beş köpek sahibi olan şarkıcı, bir süredir Noynoy'un ameliyat süreciyle ilgileniyor. Köpeği Noynoy'un sağlığına kavuşması için günlerdir uğraş veren Seren Serenngil, ameliyatın ardından sosyal medya paylaşımı ile veterinere verdiği ücreti açıkladı.

Instagram hesabından köpeğinin tedavi masraflarını gösteren makbuzu yayınlayan Seren Serengil, "Noynoy'un fıtık ameliyatı 18 bin TL. Helali hoş olsun da benim beş köpeğim var; aylık veteriner, mama, kuaför bakımları 30 bin TL'yi buluyor" mesajını yazdı.

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03/01/2023 09:58