Seren Serengil'in Cübbeli Ahmet'le İlgili Şikayeti 7 Günde Kapatıldı

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün korumaları tarafından evinin önünde ezilme tehlikesi yaşadığını belirterek, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Ancak dosyanın ifade bile alınmadan yalnızca yedi günde kapandığı ortaya çıktı.

Seren Serengil, 13 Aralık 2024 tarihinde evinin önünde, Cübbeli Ahmet'in korumalarının bulunduğu beyaz renkli bir aracın kendisini ezmeye çalıştığını ifade etti. Şikayetinde, taksi şoförüyle konuştuğu sırada hızla gelen aracın üzerine doğru yöneldiğini ve kendisini korumak için yolun kenarına atılmak zorunda kaldığını aktardı. Olay anında, aracın kime ait olduğunu öğrenmek için güvenliği aradığını belirten Serengil, "Onlar Cübbeli’nin korumaları. Cübbeli Hoca sokağa çıktığında ona eşlik ediyorlar fakat bunlar polis" yanıtını aldığını söyledi.

Serengil, korumanın hız sınırını aştığını ve kendisine çarpmak için hareket ettiğini iddia ederek, Cübbeli Ahmet’i bu olayda azmettiren kişi olarak tanımladı.

Savcılığın Kararı

Seren Serengil’in şikayeti Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi. Başsavcılık, “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan soruşturma başlattı. Ancak savcı, dosyayı yedi gün sonra, 20 Aralık 2024 tarihinde “Kovuşturmaya yer yok” kararı vererek kapattı. Savcı, kararında olayla ilgili kolluk tarafından düzenlenen kamera araştırma tutanağını gerekçe gösterdi. Tutanakta, aracın hızlı bir şekilde sokağa girdiği, şahısları gördüğünde frene bastığı ve Seren Serengil’in yanından geçerek uzaklaştığı bilgisi yer aldı.