Seren Serengil'in kemikleri sayıldı

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Dumping sendromu ile savaşan ve 2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, hastaneye kaldırılmıştı.

KEMİKLERİ SAYILDI

Serengil'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ne kadar zayıfladığı gözler önüne serildi. Köpeğiyle birlikte havuz başında oturan Serengil'in resmen kemikleri sayıldı.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyadaki takipçileri ise Serengil'e çok zayıf olduğunu söyleyerek "Biraz kilo al" diye tepki gösterdi.

Serengil geçen hafta da paylaştığı bu fotoğrafla gündeme gelmişti. Takipçileri, salıncak ipinin bacağına girdiğini belirterek, Serengil'in photoshop işleminin başarısız olduğunu ifade etmişti.

"İNANILAMAYACAK KADAR GÜZELİM"

Kendisine gelen eleştirilerin ardından konuyla ilgili açıklama yapan 50 yaşındaki Serengil, "Halatlar bacaklarımı kesse de koleksiyonumun aşkına 38 derecede çekimlerimi tamamlayabildim. Bazıları da 'Photoshop' demişler, kapak mahiyetinde bunu paylaşıyorum... Hayatımın en güzel hissettiğim dönemindeyim. İnanmayanlara teşekkür ediyorum. Onlar inanmadıkça, ben mutlu oluyorum. Demek ki inanılamayacak kadar güzelim..." ifadelerini kullandı.

SON HALİ KORKUTMUŞTU

2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan ve zor günler geçiren Serengil, paylaştığı fotoğraflarla son halini gözler önüne sermişti.

3.5 AYDA 25 KİLO

Beş yıl önce mide küçültme ameliyatı olan Serengil, o dönem hızla kilo vermeye başlamış hatta 3,5 ay gibi kısa bir sürede 25 kilo vermişti. Seren Serengil’e doktorları ‘geri dönüşüm ameliyatı’ olması gerektiğini söylemişti. Serengil, doktorlarının önerisiyle tekrardan ameliyat masasına yatmıştı.

Bu operasyonda Serengil'in bağırsağın ‘gastrik bypass ameliyatı’ ile devre dışı bırakılan bölümü yeniden aktif hale getirilmişti.

DUMPING SENDROMU NEDİR?

Midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen 'Dumping sendromu', midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir.

Midenin küçültülmesi sebebi ile mide, bağırsaklara daha yakın bir hal alır. Hastanın ameliyat sonrasında şeker içeren besinler tüketmesi halinde, gıdaların bağırsaklara gitmesinin ardından sindirime uğrayarak bağırsaklardaki damarlar tarafından emilimi gerçekleşir.

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21/06/2021 10:17