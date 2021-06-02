Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu

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02/06/2021

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Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu

'Dumping sendromu' ile mücadele eden şarkıcı ve sunucu Seren Serengil fotoşoplu paylaşımıyla dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulan Seren Serengil, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Serengil, bikinili olan bir karesini Instagram sayfasından paylaştı.

Serengil paylaştığı karede düzgün fiziğiyle dikkat çekti, fakat bir şeyi unuttu.

Fotoğraflarının orijinal ve fotoşopsuz olduğunu her fırsatta belirten Serengil, fiziğini düzeltirken yanlışlıkla göbek deliğini sildi. 

Daha önce yine halata tutunmuş halde mayolu bir pozunu paylaşan Seren Serengil’in, halatın bacağının içinden geçmesi dikkat çekmişti. 

02/06/2021 17:56
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