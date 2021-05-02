Seren Serengil'in son hali şoke etti! Git gide eriyor

Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil, sosyal medyada yeni fotoğraflarını paylaştı. Serengil'in son görüntüsü takipçilerinin gündemindeydi.

Paylaşımında evde olmadığı görülen Serengil'e yorum yağınca, ünlü sunucu raporunun olduğunu söyledi. Bu sebeple şehirler arası yolculuk yapabildiğini söyleyen Serengil'in, boyunu photoshop'la uzatması da gözden kaçmadı.

Bazı takipçileri zayıflığının çok çirkin olduğunu söyleyince Serengil bu yorumlara sessiz kalmadı ve şu yanıtı verdi; "Elimde değil 4 kg yağ kalmış ve bu çok tehlikeli, yiyorum da ama zayıflıyorum."

"4 KG YAĞ KALMIŞ"

"Allah yardım etsin yapacak bir şeyim yok bir yandan çalışmak zorundayım, koşturuyorum dinlenmiyorum da. Şimdi buraya gelmesem bu tekne en az üç ay bitmez mecburum ben de bayılmıyorum ama işte ben her işimin başında durmak zorundayım."

Bir süredir Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil'den sağlık sorunları yaşadığını duyurmuştu.

Seren Serengil, paylaşımında; "Sevgili canlarım, o kadar merak edenim ve sevenim varmış ki insan hastayken en çok ihtiyacı olan şey buymuş... Ben maalesef büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi" dedi.

"46 KİLOYA DÜŞTÜM"

"46 kiloya düştüm ve vermeye devam ediyorum... Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı, şu aşamada kaldırır mı vücut. Bunun kararı için salı günü tekrar tetkiklerim yapılacak."

Serengil, sözlerine; "Bazen aylarca yoğun bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım... Dualarınızla yine bunu da atlatacağım. İyiyim. Dinleniyorum, serum takılıyor. İyi olacağım İnşallah..." diye devam etti.

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02/05/2021 17:00