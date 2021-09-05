Serenay gündem oldu! Pozlarına beğeni yağdı

Magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Serenay Sarıkaya, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Güzel oyuncu, son olarak ayna karşısında çektiği fotoğraflarla dikkatleri üzerine topladı.

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05/09/2021

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Serenay gündem oldu! Pozlarına beğeni yağdı

Hem özel hayatı hem sosyal medya paylaşımlarıyla adında söz ettiren 29 yaşındaki ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

YENİ POZLARINI PAYLAŞTI 

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ve dijital platformda yayınlanacak olan bir projeyi kabul eden Sarıkaya, son olarak sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden saçları ve makyajı yapılırken aynadan çektiği pozlarını paylaştı.

Instagram'da 9.2 milyon takipçisi olan güzel oyuncu bu paylaşımlarının ardından çektiği yeni bir pozunu da takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmedi.

"NE BELLİ?" 

Serenay Sarıkaya'nın sonuna mavi kalp emojisi ekleyerek "Ne belli?" mesajıyla paylaştığı gönderisine; kısa sürede 256 bin beğeni ve 3 bin 400'den fazla yorum geldi.

Öte yandan Sarıkaya, geçtiğimiz haftalarda yüzünü gizleyip kumların üzerinde otururken verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI 

Kırmızı bikinili paylaşımıyla fit vücudunu gözler önüne seren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ya, adeta beğeni ve yorum yağmıştı.

05/09/2021 12:20
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TAGS: Serenay sarıkaya, magazin
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